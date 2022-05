La sicurezza ci sta a cuore, a Soleto l’educazione stradale si insegna scuola

Futuri guidatori crescono, si potrebbe dire. Passano gli anni, ma la finalità del progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolto alle scuole è sempre la stessa: diffondere la conoscenza delle norme e sviluppare, negli studenti, comportamenti responsabili. Stesso anche il titolo di questa quinta edizione «La sicurezza ci sta a cuore». E chissà che il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale di Soleto con ACI Lecce ed organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”, non possa essere un esempio da replicare, come ha affermato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo: «La sicurezza ci sta a cuore’ è un progetto dev’essere esportato e replicato a livello regionale. La Puglia sostiene queste iniziative e si impegna a sensibilizzare tutti sui temi della sicurezza stradale» ha concluso.

Sensibilizzare, una parola che assume un significato ancora più importante alla luce degli incidenti delle ultime ore. Numeri, ma non solo. I casi diventano ‘nomi’ quando qualcuno perde la vita sulla strada. «La frequenza di incidenti mortali è inquietante: anche in questi giorni abbiamo dovuto fare i conti con nuovi morti – ha spiegato Graziano Vantaggiato, sindaco di Soleto – Con la nostra amministrazione ogni anno ci impegnano in progetti che migliorino la consapevolezza nelle nuove generazioni: la guida sicura salva la vita».

Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento dal quale è scaturito il progetto che prevede percorsi di educazione alla sicurezza stradale, valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative, per lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini del giovane utente della strada e futuro automobilista.

Corsi ed iniziative riservate ai giovani studenti, con la finalità di aiutare i nostri giovani futuri guidatori ad imparare a riconoscere e prevenire, le situazioni di rischio e di pericolo sensibilizzandoli, al rispetto delle norme del Codice della Strada per una civile convivenza.

Per questa nuova edizione sono stati interessati anche gli Istituti Comprensivi di Sternatia, Zollino e Lequile.