Latte e biscotti a famiglie bisognose con bambini, parte la raccolta di Pronto Soccorso dei Poveri

È più di un anno che milioni di italiani combattono contro la pandemia da Covid-19 e se il quadro epidemiologico è molto migliorato, l’emergenza economica imperversa ancora. Sono tantissime le persone, le famiglie, che si trovano in grandissima difficoltà e non è raro, purtroppo, non avere i soldi per comprare i beni di prima necessità.

Alcune volte basta anche un piccolo gesto per cambiare la giornata di chi è meno fortunato di noi e quelli di Pronto Soccorso dei Poveri lo sanno bene. L’associazione guidata da Tommaso Prima da sempre aiuta le persone e le famiglie bisognose a Lecce e anche questa volta non si tira indietro.

Fino al 20 giugno l’associazione sta raccogliendo latte e biscotti da donare alle famiglie bisognose a Lecce con bambini. Chi vuole donare latte e biscotti può andare direttamente presso la sede dell’associazione in via Machiavelli 1, oppure contattare l’associazione telefonicamente al numero 3469537000.