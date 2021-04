Aperto il cantiere a Parco Corvaglia, iniziati i lavori di riqualificazione

Si è aperto nella mattinata di oggi il cantiere per la riqualificazione di Parco Corvaglia. L’area verde nel cuore del quartiere San Pio sarà attrezzata per il gioco e lo sport, con l’obiettivo di riacquistare una centralità nella vita sociale della comunità e offrirsi come luogo d’incontro, relazioni, attività sportive.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse aree, ciascuna destinata ad attività ludiche, sportive e alle relazioni di comunità. Nel lato di via Casavola e via Pozzuolo troverà spazio il playground libero per i bambini, il passaggio e il relax, realizzato in misto di cava stabilizzato.

L’area più a nord del Parco, in prossimità delle palazzine Erp, sarà attrezzata come una grande area fitness (di circa 675 mq) disegnata in gran parte da una siepe, caratterizzata alle estremità da una fitta vegetazione con alberi di alto fusto (con nuove alberature). Saranno posizionate qui le macchine del fitness e attrezzi ginnici per il calisthenics e altri attrezzi fitness tipo stepper e passeggiata su pedali.

L’area a sud del Parco, per circa 300 mq, sarà dedicata al gioco di squadra, in particolare allo street basket. Il playground sarà realizzato in misto di cava stabilizzato colorato. Intorno al campo sarà disegnato un grande tabellone che riprende il vecchio gioco dell’oca. L’area da gioco sarà inoltre circondata da ampie sedute.

L’area gioco per bambini, estesa per circa 675 mq, sarà posizionata in corrispondenza con le attività commerciali e il muro di cinta delle proprietà adiacenti. Sarà una superficie a verde dove i bambini potranno liberamente giocare o servirsi delle attrezzature ludiche presenti. L’intera superficie dell’area bambini sarà in terreno vegetale, con ampie zone alberate, con giochi realizzati in acciaio colorato, una piccola fontana e nuove alberature in aggiunta alle esistenti.

Tutta la superficie del parco sarà permeabile, continua e omogenea, realizzata in misto di cava stabilizzato di colore bianco con alcuni segni grafici ispirati all’opera di Edoardo De Candia. Sarà realizzato anche un impianto di irrigazione a pop-up a scomparsa per il prato della zona alberata e per l’area fitness. L’illuminazione del parco sarà garantita da pali di altezza di quattro metri, con lampade a basso assorbimento che correranno lungo i percorsi interni ed esterni.