Partiti i lavori per la rotatoria tra la Lecce-San Cataldo e via Cremona

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria che interesserà l’intersezione fra la Lecce-San Cataldo e via Cremona, nei pressi dello Stadio. Questa mattina, il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis si sono recati sul cantiere per un sopralluogo.

La rotatoria nasce con il duplice scopo di aumentare prioritariamente la sicurezza della direttrice che collega la città alla marina di San Cataldo, spesso teatro di incidenti, l’ultimo dei quali si è verificato con conseguenze drammatiche l’estate scorsa e, nello stesso tempo, di permettere la sistemazione dell’attuale immissione da via Cremona sulla Lecce-San Cataldo che, di fatto, costituisce l’unico sbocco attualmente praticabile del comparto 51 sulla viabilità ad alto scorrimento che collega questa area con il resto della città. Con la realizzazione della rotatoria, di grande diametro (64 m incluse le banchine laterali, 61 escludendole), si produrranno alcuni effetti benefici sulla viabilità della zona: le auto provenienti da via Cremona avranno un agevole accesso sulla strada ad alto scorrimento in direzione Lecce con un notevole risparmio nei tempi di immissione, l’interazione fra chi si immette sulla Lecce-San Cataldo da via Cremona e le auto in uscita verso la bretella della tangenziale Est sarà migliorata, le auto in arrivo da via Cremona potranno svoltare subito sia in direzione Lecce sia in direzione San Cataldo e, più in generale, si potranno effettuare le inversioni di marcia in modo sicuro.

«Si tratta di un intervento molto atteso soprattutto dai residenti del comparto 51 – dichiara De Matteis – che garantisce sicurezza su una strada da sempre ad alto tasso di incidentalità dove puntiamo a ridurre in maniera importante la velocità e a risolvere alcune problematiche relative alle rampe di accesso delle tangenziali, oltre a facilitare entrata e uscita da via Cremona».