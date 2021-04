Il Lecce scende ancora in campo…per il sociale: le maglie di Pettinari ed Henderson per l’Associazione Anna e Valter

Dopo il successo riscontrato a Natale ricavando più di 2000 euro per Melissa e Federico, i due bambini affetti da Sma, ancora una volta l’US Lecce, nella figura del team manager Claudio Vino, ha mostrato grande sensibilità mettendo a disposizione le maglie di Pettinari ed Henderson per un’altra asta benefica indetta a Pasqua dall’associazione “Anna e Valter” sulla propria pagina Facebook.

Anche stavolta non si è fatto attendere il grande cuore dei salentini e non, che hanno combattuto per una giusta causa sociale, aggiudicandosi le due casacche autografate per un totale di quasi 700 euro.

In particolare, le strutture destinatarie di questa somma benefica saranno le Case Famiglia leccesi, Villa Morello, Comunità Tam, Comunità Chiara Luce e centro Dopodinoi, dove i bambini qui residenti, specialmente in questo periodo di pandemia, hanno avuto la peggio, perché privi di laboratori esterni e svaghi. Ora, invece, grazie a queste importanti iniziative benefiche potranno essere implementate e/o acquistate sia attrezzature ricreative che sportive.

Con questi progetti di solidarietà, cui partecipa sempre attivamente, la società di Via Costadura si dimostra sempre pronta per “scendere in campo” in prima linea e fornire aiuto alla sua gente ed al suo territorio, facendo così da ponte tra lo sport e le dure realtà quotidiane, insomma un motivo in più per far avvicinare tanti appassionati ai colori giallorossi.