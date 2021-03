Con una lectio magistralis di Antonio Parenti si inaugurano le attività del Corso di Studio in Scienze Giuridiche

Con una lectio magistralis del capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti è in programma domani, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 11 online su , l’inaugurazione delle attività dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento.

Il programma

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice e del Direttore del Dipartimento Luigi Melica, Parenti interverrà su “Il futuro delle giovani generazioni europee. Next Generation EU”.

«Un’occasione per ragionare, con i docenti e gli studenti del Dipartimento, su uno strumento senza precedenti messo a punto dall’Unione Europea per fronteggiare una crisi senza precedenti», sottolinea il professor Luigi Melica, «Ringrazio il dottor Parenti di avere accettato il nostro invito, e soprattutto di illustrare ai nostri studenti le opportunità che “Next Generation EU”, straordinario Piano giustamente paragonato al Piano Marshall, offre ai giovani italiani e a quelli del Sud in particolare».