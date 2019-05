Valorizzazione dei beni culturali e disabilità, “Leverano accoglie e si racconta” per l’inclusione sociale

La lotta ai disagi che le persone disabili sono costrette a sperimentare passa per l’inclusione sociale e a Leverano lo sanno bene. “Leverano accoglie e si racconta” è l’evento organizzato dall’Associazione “Superamento Handicap Ambito Nardò” Onlus in collaborazione con il Comune di Leverano previsto per il 16 maggio.

Una giornata interamente dedicata al tema della comunicazione inclusiva e senza barriere ospitata dalla Sala Assembleare Bcc Leverano del comune.

Si preannuncia un evento denso di interventi e di contenuti. A partire dalle ore 9:00 saranno molti i relatori che si susseguiranno nella giornata tutta dedicata all’inclusione sociale e lavorativa di persone diversamente abili.

Dopo la presentazione ad opera del sindaco Marcello Rolli, “Leverano accoglie e si racconta” prenderà il via. Sotto la conduzione del giornalista Sandrino Francesco Ratta, i saluti di apertura saranno assegnati Rocco De Matteis, presidente dell’Ordine Architetti Lecce, a Paolo Stefanelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce e Luigi Ratano, presidente del Collegio Geometri di Lecce.

Molti gli interventi dal mondo accademico e culturale con esponenti dall’Università degli Studi di Torino e dall’Università del Salento che inaugureranno un percorso multisensoriale.

La seconda fase del programma occuperà, invece, le ore pomeridiane a partire dalle 17:30. Molta attenzione sarà data al patrimonio culturale. La valorizzazione accessibile e partecipata dei beni culturali è il punto su cui il progetto vuole spingere per superare le difficoltà di inclusione delle persone disabili.