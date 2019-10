Cielo “spettrale”…non è halloween, ma il maltempo

I meteorologi lo avevano detto che un via vai di perturbazioni avrebbe spazzato via, in un solo colpo, la seconda estate regalata dall’anticiclone africano che ha tenuto ‘alte’ le temperature soprattutto al Sud, dove l’asticella della colonnina di mercurio ha sfiorato, nelle ore più calde della giornata, anche i 30 gradi. Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, infatti, l’Italia dovrà ‘gradualmente’ fare i conti con piogge e temporali. Da Nord in giù, nessuna zona sarà ‘risparmiata’ dal maltempo. La data da segnare il rosso sul calendario per le regioni meridionali è quella di giovedì, 31 ottobre.

Ad Halloween, quindi, i rovesci anche di forte intensità rovineranno il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’ tanto atteso dai bambini.

Che tempo farà per il Ponte di Ognissanti

L’autunno ha deciso di imporsi proprio nei giorni clou del ponte di ognissanti, quanto molti italiani decidono di fare le valigie per concedersi qualche una mini-vacanza. «La perturbazione porterà piogge e rovesci sparsi al Sud e sulle Isole, nella giornata di Ognissanti – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – marginalmente coinvolto il Centro con qualche fenomeno più probabile sul Lazio». Ma non è finita. Chi pensa (o spera) che si tratti solo una breve parentesi, dovrà fare i conti con le ‘tendenze’ dei prossimi giorni.

Secondo gli esperti, nel weekend è attesa un’altra perturbazione atlantica, decisamente più intensa. Domenica, quindi, meglio non dimenticare a casa l’ombrello per non farsi trovare impreparati dagli acquazzoni. Il tutto accompagnato da venti anche forti tra Libeccio e Scirocco con mari molto mossi o agitati». E se non bastasse anche le temperature ‘crolleranno’, tornando su valori più ‘consoni’ al periodo.

La giornata peggiore, secondo gli esperti, dovrebbe essere proprio quella di domenica, 3 novembre, quando un capriccioso autunno si farà strada praticamente su tutto il Paese.

Il bel tempo può aspettare…

«L’Autunno potrebbe fare la voce grossa nel mese di novembre, con una prima decade che si prospetta molto instabile o a tratti perturbata. Le grandi perturbazioni atlantiche dovrebbero infatti interessare agilmente anche l’Italia, riproponendo ondate di maltempo in più occasioni e talora neve abbondante sulle Alpi alle alte quote. Seguiranno importanti aggiornamenti» concludono da 3bmeteo.com.

