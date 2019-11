Una mandria di cinghiali in un uliveto: ecco il video dell’invasione

Continuano gli avvistamenti di cinghiali, sempre più numerosi in Salento. Quella ripresa in un uliveto nei pressi della Riserva Naturale delle “Cesine” in agro del Comune di Vernole è una vera e propria mandria di cinghiali insieme ai loro cuccioli. A girare il video e diffondere le immagini è lo Sportello dei Diritti, che subito denuncia il pericolo che questi animali possono rappresentare per la circolazione stradale e per l’economia agricola.

Immagini bellissime da un punto di vista naturalistico che ritraggono la natura mentre si riappropria di quello che l’uomo le ha portato via. Ciò nonostante, non si può fare a meno di prendere in considerazione i rischi che questa ‘invasione’ di cinghiali porta con sé. Per chi conosce cosa il proliferare di cinghiali significhi, gli effetti vanno dai frequenti incidenti stradali alla devastazione delle campagne e del paesaggio. Ad aggravare la situazione poi, secondo l’associazione, i cinghiali sarebbero ibridi, discendenti da incroci con maiali che li rendono molto più fecondi.

Gli avvistamenti si estendono a macchia d’olio: molti esemplari sono stati avvistati sino a Torre Sant’Andrea e Borgagne nel Comune di Melendugno. Una situazione tutt’altro che facile per chi subisce danni dagli animali selvatici e che richiede tanto supporto e assistenza. A schierarsi a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei cinghiali è stato lo “Sportello dei Diritti” che in tutto il Paese si è messo all’opera.

È necessario avviare un’opera di prevenzione anche in Provincia di Lecce – rileva il presidente Giovanni D’Agata – attraverso una massiccia campagna di contenimento, che non vuol dire per forza di cose abbattimento, dove la situazione sta divenendo a dir poco “incontenibile”.