Il Tenente Manuel Peroni, nuovo Comandante della Compagnia delle Fiamme Gialle di Gallipoli 

Il Tenente Manuel Peroni, prossimo alla promozione al grado di Capitano, è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, in sostituzione del Capitano Fabio Gugliandolo, che assumerà un nuovo incarico presso l’Accademia del Corpo a Bergamo.

L’Ufficiale in partenza, nel corso dei tre anni di servizio svolti a Gallipoli, ha ottenuto importanti risultati in ambito operativo, collaborando con la Procura della Repubblica di Lecce nei settori della spesa pubblica, dell’evasione fiscale, delle frodi e della contraffazione.

Il neo Comandante, trentaquattrenne, originario di Novara, si è dapprima laureato in Operatore Giuridico d’Impresa, per poi frequentare l’Accademia del Corpo dal 2017 al 2022, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Al termine del percorso formativo è stato assegnato al Gruppo di Fiumicino, dapprima quale Comandante della Sezione Operativa e in seguito quale Comandante del 2^ Nucleo Operativo in s.v.

La Compagnia di Gallipoli, con alle dipendenze le Tenenze di Casarano, Leuca e Tricase, svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti, che insistono in Gallipoli e negli altri quaranta Comuni della propria circoscrizione.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha formulato ai due Ufficiali l’auspicio di un buon lavoro nei nuovi ruoli di responsabilità, invitandoli a proseguire con entusiasmo e dedizione nell’azione di tutela della sicurezza economico-finanziaria, in piena sintonia con le istanze delle Istituzioni e della collettività nei confronti delle Fiamme Gialle.