Un garante in Comune a tutela delle persone con disabilità, il Sindaco nomina Maria Pia Desantis

“Faccio gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Desantis che ci aiuterà nell’attività di ascolto e ricerca di soluzioni per l’accessibilità nella nostra città. Il lavoro da fare è tanto, sia per ciò che riguarda l’accessibilità di luoghi e spazi pubblici che per quella dei servizi all’utenza e in generale al miglioramento delle condizioni di chi vive condizioni di disabilità. Partiamo da una sensibilità particolare da parte dell’Amministrazione che unita con la competenza, l’esperienza e la capacità di dialogo porteranno sono certa a risultati tangibili”, con queste parole, Silvia Miglietta, Assessore al Welfare del Comune di Lecce, commenta la nomina di Maria Pia Desantis a Garante dei diritti delle persone con disabilità del Capoluogo. L’investitura è avvenuta ieri con decreto del sindaco, l’incarico avrà durata di tre anni e sarà svolto a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e autorizzate con delibera di Giunta comunale.

Maria Pia Desantis

Dottore commercialista esperta in progettazione sociale, bandi e finanziamenti al Terzo Settore, è attiva nell’associazionismo sociale, nel settore della disabilità. Fonda nel 2013 l’APS Movidabilia che diventa in breve punto di riferimento del territorio in fatto di accessibilità all’arte e alla cultura. Dal 2015 è consulente tecnico e coordinatore di Anffas Onlus di Sava (Ass. Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali) e, recentemente, è stata nominata componente del comitato tecnico scientifico di Anffas Onlus Puglia e Basilicata.

“Sono felice della fiducia che mi è stata accordata e onorata di poter rivestire un ruolo che ritengo estremamente importante per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità. È mia intenzione lavorare in sinergia con il Comune, le associazioni e i cittadini tutti per sviluppo di programmi migliorativi della qualità di vita, che agevolino l’accessibilità ad ogni tipo di servizio, con lo scopo di eliminare il maggior numero di barriere, fisiche e culturali”, ha affermato Desantis dopo la nomina.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità

La figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Lecce è disciplinata da un apposito regolamento comunale. Si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell’amministrazione comunale, degli enti ed aziende dipendenti; dei consorzi, società, cui il Comune partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Il garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell’attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all’imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell’attività amministrativa. Può promuovere la convocazione di tavoli tecnici per sollecitare la risoluzione di problemi e sollecitare i soggetti provati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità, illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse.

Gli uffici del Comune di Lecce sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento di richieste di chiarimento da parte del Garante. Annualmente consegna una relazione scritta al sindaco e alla commissione consiliare competente che trasmette il rapporto al Consiglio comunale.