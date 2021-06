“Mici & Pollicini”, Pollicini Verdi lancia quattro appuntamenti per l’incontro tra gatti bisognosi e bambini. Le date e i temi

Quattro pomeriggi in compagnia di gatti bisognosi, con protagonisti tutti i bambini dai sei ai nove anni, un’iniziativa dal titolo Mici & Pollicini, organizzata dall’associazione Pollicini Verdi e Gattari Funebri, la colonia felina del cimitero di Lecce e in collaborazione con i tutti i volontari dell’associazione “Dacci una zampa”Odv, che quotidianamente si prendono cura di questi animali, per svolgere attività di educazione, conoscenza e attenzione alla tutela dell’ambiente e alla relazione con gli animali, comprendere i comportamenti e le abitudini degli amici felini e imparare a rispettare le loro necessità, per prevenire gli abbandoni e favorire le adozioni.

Le date in programma e i temi

Quattro le date estive, per quattro differenti temi da affrontare insieme all’impegno e l’entusiasmo dei bambini e dei piccoli amici a quattro zampe che hanno bisogno dell’aiuto e delle cure necessarie a trovare un nuovo inizio.

Venerdì 18 Giugno: Bombardiamo di vita la terra. Si va verso l’Estate con la costruzione delle famose Seeds Bombs, palline di compost e argilla che contengono miscugli di semi di biodiversità per riempire gli spazi urbani e le campagne di erbe e fiori. In particolare i semi di erba gatta che tanto piace ai felini, da depositare negli spazi verdi dell’oasi per dare vita alle piante e con l’occasione si parlerà di quelle pericolose per questi animali che possono essere nascoste anche in un giardino protetto o in casa.

Venerdì 16 Luglio: Mici, profumi e aromi. In quest’appuntamento si tratteranno le piante aromatiche amiche delle api e della biodiversità. I bambini e le bambine potranno vivere un’esperienza olfattiva e tattile con piante odorose locali provenienti da un vivaio specializzato e dipingere i vasetti che le contengono. Si potrà portare a casa una piantina per prendere cura e, perchè no, anche un piccolo amico gattino.

Venerdì 17 Settembre: Il gatto nero. Sarà la volta degli affascinanti gatti mori e neri dal bellissimo manto e dallo sguardo ipnotico. Si realizzeranno magliette con colori per tessuti, allo scopo di festeggiare questi animali e allontanare da loro dicerie superstizioni dannose. “Neromicio è bello”. Un tavolo con libri di storie di mici per stimolare la curiosità e l’interesse su questi bellissimi gatti, che fanno fatica a essere adottati.

Venerdì 15 Ottobre: Orti pret-a-porter. In questo quarto e ultimo appuntamento ci saranno veri e propri piccoli orti in cassetta da portare a casa per un micro food forest da balcone. Ogni orto sarà dedicato ad un gatto della colonia, realizzato con cassette riciclate, compost e terriccio bio, piantine di ortaggi, fiori e aromatiche locali per favorire la conoscenza della stagionalità e delle specie del territorio, e per una sana alimentazione.

Si tratterà inoltre l’argomento dell’alimentazione anche per questi piccoli aMici.