Timbri con completa personalizzazione grazie a Mistertimbri.it

Sono oltre 1.600 feedback positivi, verificati da Feedaty, a dimostrare la qualità dell’esperienza d’acquisto legata a Mistertimbri.it. È l’e-commerce concepito per chi desidera, in tempi rapidi, timbri personalizzati, creabili con una procedura del tutto autonoma. La spedizione si realizza in appena un giorno lavorativo e il customer care è pronto a fornire supporto tecnico e creativo.

I timbri online personalizzati proposti da Mistertimbri.it sono molto resistenti, si prestano ad un uso continuativo, hanno un design essenziale e sono realizzati con materiali di qualità elevata. Insomma, sono perfetti sia per le attività lavorative sia per il tempo libero.

Quanto alle consegne, nel nord Italia avvengono in 24 ore, che possono diventare 24/48 per il centro e il sud. L’azienda spedisce anche in tutta Europa. Ordinando entro le 16:00 la merce parte il giorno stesso ed è possibile comprare anche un solo pezzo. Infine, per acquisti di oltre 60 euro i costi di consegna si azzerano.

Sul catalogo virtuale è possibile scegliere tra molteplici tipologie di prodotto: sigilli per ceralacca, perfetti per impreziosire ogni documento, conferendogli un fascino antico, timbri autoinchiostranti, a fuoco, a secco, datari, numeratori o ancora targhette personalizzate.

Per eventuali dubbi o richieste, il customer care è raggiungibile via WhatsApp, telefonicamente o tramite la pratica chat online. In più, la sezione FAQ dello store raccoglie una serie di quesiti frequenti.

Per creare il proprio articolo personalizzato sono sufficienti quattro semplici step. Si sceglie il timbro che corrisponde alle proprie necessità, si personalizzano colori, scritte, dimensioni o si aggiungono loghi e fotografie. Dopo aver controllato l’esattezza dei dati inseriti nella fase dell’anteprima di stampa, il gioco è fatto. Non resta che finalizzare il pagamento (tramite carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico bancario anticipato).

Ogni fase della realizzazione del timbro è curata con la massima attenzione. Infatti, vengono utilizzati software, apparecchiature laser e macchinari all’avanguardia. Grazie a questa combinazione, Mistertimbri.it ha notevolmente ridotto i tempi di attesa e aumentato la produzione.

Approfitta della convenienza che solo Mistertimbri.it sa offrire: acquista ora il tuo timbro personalizzato!