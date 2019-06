‘La Xyllella sia da oggi la nostra opportunità’. L’editoriale del sindaco Monica Gravante

Io decido di stare, pacificamente, accanto agli agricoltori ed olivicoltori e non solo: io sto con la Mia Terra e voi?

Non voglio nulla per me, solo l’unione di un territorio che, presa coscienza e consapevolezza di una necessità urgente, si muova in un’unica direzione.

Forse non ci siamo capiti…vogliamo Tg che parlino della nostra terra. Vogliamo trasmissioni che si interessino della nostra gente. Vogliamo personaggi che scelgano di essere testimoni della nostra situazione presente, ma soprattutto futura. Vogliamo una politica che ridisegni il Salento e non una politica che chieda agli agricoltori di usare le macerie per reinventarsi la vita delle proprie famiglie ed il futuro dei propri figli. Vogliamo eventi in cui si possano raccogliere sostanze da destinare ad un territorio fantasma.

Con tutta la grinta e la positività e la voglia di cambiamento che può contenere il cuore della nostra terra vogliamo un’azione pacificamente forte, di notevole unione e compattezza che abbia lo sguardo lungo e che ci tiri fuori dalle sabbie mobili del pianto e dello sconforto.

Il Salento è una terra intelligente e non va né sfruttata, né sottovalutata. La non-violenza non è stupidità.