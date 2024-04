“Sub tutela Dei – il giudice Rosario Livatino”, a Copertino una mostra sul magistrato ucciso dalla mafia

“Presso Masseria La Tenente di Copertino, bene confiscato alla malavita organizzata nel 2014, in collaborazione con il Comune di Copertino, approderà una mostra dedicata a Rosario Livatino, il magistrato ucciso da un’organizzazione mafiosa nel 1990 e proclamato beato nel 2021. Nei prossimi giorni la mostra “Sub tutela Dei – il giudice Rosario Livatino”, realizzata nel 2022 per il Meeting di Rimini da Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino e Centro Culturale Il Sentiero, farà una tappa molto significativa nel territorio leccese.

L’esposizione si svolgerà dal 13 al 21 aprile con ingresso libero, è promossa dalla Caritas della Diocesi di Nardò-Gallipoli, diretta da don Giuseppe Venneri, che è affidataria della struttura attraverso la Fondazione Fare Oggi e in collegamento con il progetto “Opera Seme”.

Dal 12 al 14 aprile, inoltre, sarà esposta la più importante reliquia del magistrato di Agrigento: la camicia che indossava al momento dell’omicidio, mentre si recava, senza scorta, in tribunale, per mano di quattro sicari assoldati dalla Stidda agrigentina.

La reliquia giungerà a Copertino il 12 aprile alle ore 18:00 nel piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Patriarca e alle ore 19:00 il Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando Filograna, presiederà la celebrazione eucaristica nella Parrocchia Sancta Maria ad Nives. In questi giorni sono stati organizzati momenti di riflessione con le scuole e con i giovani della città e della Diocesi con testimonianze assai importanti da parte di Magistrati impegnati attivamente nella lotta alla criminalità organizzata e provenienti dal mondo cattolico.

La mostra “Sub tutela Dei – il giudice Rosario Livatino” fin da settembre 2022, subito dopo il Meeting, ha avuto un boom di prenotazioni, venendo proposta in oltre 70 città. Questa esposizione inoltre è giunta in luoghi in cui le mostre del Meeting non erano mai arrivate, soprattutto nelle aule dei Tribunali, come a Benevento, Bologna, Brescia, Como, Genova, Milano, Torino, Lamezia Terme, Padova, in quest’ultima sede con l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Magistrati e avvocati hanno “adottato” il giovane collega siciliano elevato all’onore degli altari, che pagò con la vita le sue innovative indagini antimafia. Livatino si è affermato come un testimone vivo, senza che ciò fosse stato minimamente pianificato, per l’attrattiva che ha suscitato in chi ha voluto conoscere la sua storia.

Le varie sezioni di cui è composto il percorso della mostra “Sub tutela Dei” presentano i principali momenti della vita del giovane magistrato, a partire dal giorno dell’agguato e della sua uccisione. Viene poi presentata la sua formazione personale e umana, con il riferimento alla sua famiglia, al contesto storico del suo tempo e alla sua profonda religiosità. Vengono inoltre approfonditi la sua formazione professionale e il suo operato come giudice, rilevando come egli abbia risposto al difficile contesto sociale e alla scarsità di mezzi mettendo tutta la sua intelligenza, la sua passione, il suo impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia al servizio del bene comune, tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi, che decisero di eliminarlo. Infine si dà spazio al martirio e alla beatificazione di Rosario Livatino e, a conclusione della mostra, si evidenzia l’eredità lasciataci da Livatino, accennando al ruolo della Chiesa nella resistenza alla mafia con un video di testimonianze di donne e uomini che in vari modi lo hanno conosciuto ed incontrato, chi fisicamente, chi attraverso i suoi scritti.