Si chiama Mosè Benvenuto: è il primo bimbo leccese musulmano del nuovo anno

Pesa 3,100 chilogrammi, è un maschietto ed è nato solo da poche ore. Il suo nome è Mosè Benvenuto e si tratta del primo bambino del nuovo anno di religione musulmana nato a Lecce.

Il 2020 si è aperto così in casa Benvenuto dove, è proprio il caso di dirlo, è stato dato il ‘benvenuto’ al piccolo Mosè. Dopo aver celebrato le prime nascite in assoluto del nuovo anno nel Salento, oggi è la comunità musulmana leccese ad essere in festa.

Il piccolo Mosè, nato all’Ospedale “Vito Fazzi”, è il secondo genito di Karim Benvenuto, italiano convertitosi alla religione islamica, e presidente dell’Associazione Italia-Pakistan.

Tanta la felicità sul volto di Karim che racconta ai microfoni di LecceNews24.it la emozione per la nascita del suo secondo bimbo. “L’arrivo di un figlio è sempre una grande gioia e sono ancora più orgoglioso per il fatto che il mio piccolo Mosè è il primo leccese musulmano nato nel decennio che si è appena aperto. Sono sicuro che verrà accolto con entusiasmo dalla comunità leccese, con quello spirito di accoglienza tipico della città e di tutto il Salento”.

Anche noi ci uniamo agli auguri al piccolo Mosè e alla famiglia Benvenuto!