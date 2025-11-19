Naturarte: quando gli alberi parlano alla comunità

Celebrare la Festa dell’Albero significa molto più che piantare una nuova giovane vita nel terreno: è un gesto di riconoscenza verso quei giganti silenziosi che da sempre custodiscono la nostra storia, purificano l’aria che respiriamo e ci ricordano il ritmo lento e sacro della natura. È un rito collettivo che unisce generazioni, saperi e sensibilità, riportando al centro della vita sociale l’importanza del paesaggio e della cura del territorio. Ed è proprio con questo spirito che, a Minervino di Lecce, la comunità si prepara a vivere un appuntamento speciale, dove arte, scienza, emozione e memoria si intrecciano sotto il segno degli alberi.

Il Comitato “Amico Albero”, in collaborazione con la Pro Loco Minerva e l’associazione “La Bottega di Minerva”, organizza infatti “Naturarte”, un incontro in cui natura e cultura dialogano in modo vibrante e profondo. L’appuntamento è per il 21 novembre alle ore 18.00 in via Scarciglia, un’occasione unica per ascoltare voci diverse ma unite da un comune amore per l’ambiente.

A dare sostanza ai temi dell’incontro saranno interventi di grande rilievo:

Il dott. Tonino Marchetti, farmacista e specialista in fitoterapia, accompagnerà il pubblico alla scoperta del potere degli alberi, tra scienza, benessere e antiche conoscenze.

Il prof. Vito d’Armento, già docente di etnografia presso l’Università del Salento, offrirà una suggestiva riflessione per una sociologia degli alberi, esplorando il legame tra uomo, paesaggio e tradizioni.

Il maestro Arnaldo Miccoli, pittore e poeta, presenterà la sua nuova opera, Il mio albero, un viaggio artistico e sentimentale che omaggia la forza simbolica della natura.

Le parole degli esperti saranno affiancate dalla potenza evocativa delle immagini del fotografo Michele Rizzo, capace di trasformare gli alberi in creature quasi mitiche, custodi di emozioni e visioni. A impreziosire la serata, la musica della pianista Anna Lucia Fracasso e la lettura di poesie interpretate dagli attori della “Bottega di Minerva”, daranno vita a un intreccio di linguaggi che renderà l’atmosfera ancora più intensa e suggestiva.

A introdurre e moderare l’incontro sarà la dott.ssa Donatella Devito, guida attenta e sensibile in questo percorso tra radici, bellezza e pensiero.

Naturarte non è solo un evento: è un invito alla consapevolezza, un momento per ricordare che gli alberi non sono solo parte del paesaggio, ma presenze vive con cui costruire un rapporto di rispetto e responsabilità. In un tempo in cui la natura ci chiede di ascoltarla più da vicino, ritrovarsi per celebrarla diventa un gesto di comunità e di speranza.

Il 21 novembre Minervino non festeggerà semplicemente la Festa dell’Albero: celebrerà un patto, antico e sempre nuovo, tra l’uomo e la terra. Perché dove crescono gli alberi, cresce anche il futuro.