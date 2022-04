La stagione crocieristica di Gallipoli entra nel vivo, attraccata nella “Città Bella” la nave Amadea

Nella giornata di ieri, alle prime ore del mattino, è giunta nel porto ionico una nave passeggeri proveniente da Trieste e diretta verso la Sicilia, nel porto dei Giardini Naxos.

La banchina “security”, ove era già presente la nave da carico “Sider Rodi”, di bandiera portoghese, ha ospitato anche la nave da crociera “Amadea”, battente bandiera delle Bahamas, della lunghezza di circa 200 metri e con a bordo oltre 300 passeggeri.

Durante la sosta gli ospiti del natante hanno visitato le bellezze della “Perla della Ionio” e le meraviglie architettoniche di Lecce e Otranto.

È questa la seconda nave da crociera che attracca presso la “Città Bella”, dopo lo sbarco di “Artania” lo scorso aprile.

Un’occasione importante per il porto gallipolino, colta grazie alla sinergia di tutto il cluster marittimo e portuale, sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima.

Si è dato vita a un perfetto gioco di squadra, volto non solo al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e portuale, ma anche strumento per soddisfare le esigenze della collettività e per promuovere la crescita dei traffici.

Questa collaborazione è stata manifestata anche dall’Amministrazione Comunale, funzionale anch’essa al raggiungimento di obiettivi a favore dei cittadini e dall’Agente di sicurezza dell’impianto portuale, atto a garantire l’interfaccia nave/porto, alla luce della normativa nazionale ed internazionale di settore.

La Guardia Costiera conferma il proprio impegno finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e portuale, condividendo con il Comune la consapevolezza che un’adeguata cornice di sicurezza alla base del traffico marittimo accresce in qualità e quantità l’operatività portuale.