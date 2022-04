Attraccata a Gallipoli la nave passeggeri Artania, svolti dalla Guardia Costiera controlli per la sicurezza

Nella mattinata di oggi è attraccata presso il porto di Gallipoli la prima nave da crociera del 2022. Si tratta del natante Artania, battente bandiera delle Bahamas e proveniente da Trieste e diretta a Siracusa.

Come di consueto, l’ingresso della nave è stato preceduto dall’attività di tutti gli operatori portuali, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gallipoli, al fine di garantire la prevista cornice di sicurezza in termini di safety e security.

Nello specifico, l’area portuale è stata approntata con il personale e le dotazioni di security previste per ospitare in banchina una nave passeggeri. Inoltre, è stata stabilita apposita interfaccia tra l’agente di sicurezza portuale e l’ufficiale della nave responsabile della security in modo tale da pianificare tutte le attività da effettuare nel corso della sosta, garantendo che le stesse si svolgessero senza criticità.

Durante la sosta, mentre i passeggeri erano impegnati a visitare le bellezze del Salento, con escursioni a Lecce, Otranto e Gallipoli, un team di ispettori qualificati della Guardia Costiera ha effettuato controlli a bordo, finalizzati a verificare la conformità alle normative internazionali in materia di sicurezza, antinquinamento e security.

In particolare, è stata svolta una verifica accurata delle procedure di security adottate a bordo nel corso della sosta, tra le quali rientrano il controllo degli accessi dei passeggeri, l’efficienza degli equipaggiamenti di security e il monitoraggio delle restricted areas a bordo della nave.

Successivamente il team intervenuto ha verificato che il combustibile utilizzato a bordo

rispettasse i limiti di tenore di zolfo previsti dalle normative ambientali vigenti. A tal proposito, è stato effettuato un campionamento del gasolio marino, che sarà successivamente sottoposto a specifiche analisi presso il laboratorio accreditato dell’Agenzia delle Dogane.

Inoltre, la Guardia Costiera ha verificato la corretta gestione e l’efficace implementazione delle procedure di registrazione dello smaltimento dei rifiuti di bordo, testando, altresì, l’efficienza degli impianti utilizzati a bordo per tale scopo, senza rilevare anomalie di sorta.

I controlli rientrano nelle consuete attività istituzionali che la Guardia Costiera svolge quotidianamente a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero.