Si mollano gli ormeggi a Otranto. Tutto pronto per “Navig-Abile”, una gita in barca per persone affette da disabilità

Tutto pronto a Otranto, dove, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 8.30, si svolgerà l’edizione 2022 di “Navig-Abile”.

Organizzata da Lega Navale Italiana Sezione di Otranto, con il patrocinio del Comune e il supporto della Capitaneria di Porto, si tratta di una giornata dedicata alla disabilità, in cui normodotati e diversamente abili, insieme, potranno godere a pieno di una gita in mare sulle circa 50 imbarcazioni messe gratuitamente a disposizione dai Soci dello storico sodalizio idruntino.

Quest’evento, tra i più partecipati tra quelli promossi dall’associazione, rappresenta un momento di vera e sentita aggregazione, vissuta come occasione di crescita personale ed incontro tra esperienze e realtà differenti.

Hanno aderito alla manifestazione circa 120 partecipanti tra diversamente abili e famigliari accompagnatori provenienti principalmente da Otranto e comuni limitrofi.

L’appuntamento, ripetiamo, è fissato per le ore 8.30 presso la sede sociale della Lega Navale Italiana di Via Guardia Costiera. Prenderà, quindi, il via un’escursione in mare su percorso libero, della durata di circa due ore.

Le operazioni di imbarco saranno supportate a terra, oltre che dai Soci dell’associazione, dai volontari dell’associazione “Misericordia Otranto”.

Presso la sede, prima della partenza si svolgerà un saluto ai partecipanti da parte del Presidente Walter Melissano, oltre che di alcune autorità locali. Ai presenti saranno consegnati dei gadget offerti dal main sponsor dell’evento