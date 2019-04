Levante in Piazza Duomo, la Curia dice no. Testi inadeguati alla sacralità del luogo

Non sarà Piazza Duomo, a quanto pare, ad ospitare il concerto di Levante previsto per il 6 agosto, che a questo punto dovrà cercare una nuova location per il suo spettacolo salentino.

La comunicazione sul sito ufficiale della cantante è del 31 marzo e riporta, tra le altre città, la tappa a “Lecce – Cattedrale” per questa estate. Ma probabilmente lo staff dell’artista non aveva ancora fatto i conti con l’Arcidiocesi di Lecce, che non ha intenzione di concedere la piazza alla cantautrice siciliana.

I testi delle sue canzoni sarebbero il problema: forse il carattere irriverente della scelta del linguaggio o forse alcuni titoli molto provocatori come “Gesù Cristo sono io” devono avere spinto la Curia a non concedere l’autorizzazione per l’esibizione davanti al pubblico salentino di fronte alla Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ad aggravare la situazione, però, è stata anche la pubblicazione delle date prima di ricevere l’effettiva autorizzazione da parte dell’Arcidiocesi che ha l’ultima parola sul luogo religioso. Fino a qualche tempo fa Piazza Duomo era completamente chiusa a questi eventi, solo di recente c’è stato il passo in avanti. Ma un discrimine, secondo gli ecclesiastici ci deve essere e il rispetto e la compatibilità dei testi con la sacralità del posto sono l’unico requisito che non può venire meno.

Lo staff dell’ex giudice di XFactor ha subito rimosso i biglietti da TicketOne, nonostante fossero disponibili ancor prima di chiedere le dovute autorizzazioni. Non saranno la Cattedrale, il Palazzo del Seminario, il Campanile e l’Episcopio a fare da palcoscenico ai pezzi di Levante.