Uno spazio di comunità e scambio per i giovani, a Ruffano si inaugura il “Nodo della Rete Galattica”

Partito il conto alla rovescia a Ruffano, dove, sabato 24 giugno, alle ore 18.30, si svolgerà l’inaugurazione del Nodo della rete Galattica della città salentina.

Il Comune di Ruffano ha partecipato all’avviso pubblico, con la supervisione dell’assessore alla Cultura Pamela Daniele, aggiudicandosi il progetto sul finire del 2022.

I Nodi della rete Galattica sono spazi di comunità e di scambio per giovani che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie collettività. Galattica è un progetto della Regione Puglia che mira a garantire spazi ai ragazzi ed alle ragazze pugliesi. Luoghi in cui informarsi, apprendere, scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari.

Nel corso del taglio del nastro, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci; del sindaco di Ruffano Antonio Cavallo; dell’assessore alla Cultura Pamela Daniele e del consigliere con delega alle Politiche Giovanili Gabriele Cacciatore. saranno presentati al pubblico gli spazi del Nodo e illustrate le finalità di progetto.

Tra queste, sono previste l’attivazione di uno sportello informativo e l’avvio di una serie di attività cui potrà prendere parte, in maniera del tutto gratuita, un’utenza in età giovanile.

La sede del Nodo Galattico di Ruffano si trova in Via Liborio Romano, presso l’ex Istituto Superiore Professionale.