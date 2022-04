nonsolopane, presentata la piattaforma digitale per il sostegno alimentare delle famiglie in difficoltà

Una nuova piattaforma digitale per garantire sostegno alimentare alle persone in difficoltà, anche in modo autonomo, implementare la Rete di aiuto alimentare nei Comuni del Salento, facilitare il dialogo e lo scambio tra istituzioni, attori pubblici e persone bisognose. Realizzato dall’Emporio della Solidarietà, in partenariato con la Provincia di Lecce, il nuovo software è stato presentato nella mattinata di ieri, presso la sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce.

Sono intervenuti ad illustrarne i dettagli il dirigente del Servizio Governance strategica e del Pnrr, Pianificazione territoriale della Provincia di Lecce Roberto Serra, che ha portato il saluto del presidente Stefano Minerva; il vice prefetto Valter Spadafina; il segretario generale della Camera di Commercio di Lecce Francesco De Giorgio; il presidente del CSV Lecce Brindisi Luigi Conte e il coordinatore dell’Emporio della Solidarietà Salvatore Esposito.

La piattaforma digitale è stata ideata e sviluppata nell’ambito del progetto #Nonsolopane, presentato dall’Emporio, in partenariato con la Provincia di Lecce, e finanziato dal programma “Un posto a Tavola” di Fondazione TIM. In un’ottica di collaborazione interistituzionale e di attuazione della Legge anti spreco n.166/2016 e della Legge regionale n. 13/2017, questa iniziativa di solidarietà punta a contrastare la povertà alimentare attraverso la digitalizzazione dei processi e ad implementare il recupero delle eccedenze alimentari.

Il dirigente del Servizio Governance strategica e del Pnrr, Pianificazione territoriale della Provincia di Lecce Roberto Serra ha spiegato: “Come Provincia di Lecce, insieme a Regione, Prefettura, Comune di Lecce, abbiamo attivato la Rete solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco, coinvolgendo comuni, associazioni, imprese e comunità scolastica.

La particolare attenzione che la Provincia di Lecce rivolge a questo tema è finalizzata a mettere in rete tutte le attività svolte da attori pubblici e privati, promuovendo sul territorio buone prassi e risultati progettuali. La riduzione dello spreco alimentare a vantaggio delle famiglie bisognose – ha concluso – è responsabilità di tutti gli attori che operano sul territorio. A tal fine, abbiamo guardato con attenzione ai risultati del progetto presentato dall’Emporio della Solidarietà, che gode del nostro partenariato e che abbiamo voluto presentare nella sala consiliare della Provincia”.