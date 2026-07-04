Il Salento si prepara a riabbracciare una delle sue stelle più luminose. Alessandra Amoroso sarà l’ospite d’eccezione del Concertone della ventinovesima edizione de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto 2026 sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano.

La straordinaria voce pop salentina salirà sul palco sotto la guida del Maestro Concertatore di quest’anno, Ermal Meta, per dare vita a una serata che si preannuncia già indimenticabile.

Il ritorno alle origini di Alessandra Amoroso

Per l’artista, nata a Galatina e cresciuta a Lecce, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, un omaggio viscerale alle proprie radici. La sua presenza si inserisce perfettamente nel tema centrale dell’edizione 2026, interamente dedicata al Mediterraneo come spazio di relazioni, attraversamenti, memorie condivise e incontro tra culture.

L’artista ha commentato così la sua partecipazione:

«Il legame con la terra da cui provengo è molto profondo e mi ha sempre accompagnata nella vita, come nella musica. Sono molto felice di partecipare alla 29esima edizione de La Notte della Taranta che credo rappresenti uno degli eventi più significativi in cui le storie del passato incontrano il presente. La musica ha sempre la straordinaria capacità di superare i confini e trasformarsi in uno spazio di dialogo e incontro».

Con la sua voce inconfondibile, la Amoroso saprà fondere la dimensione pop che l’ha resa celebre con la potenza emotiva, comunitaria e ancestrale della pizzica e del repertorio popolare salentino.

Una carriera da record: da San Siro alla pizzica

L’approdo sul palco di Melpignano arricchisce una carriera costellata di successi incredibili. In oltre 15 anni di attività, Alessandra Amoroso ha collezionato numeri da capogiro 55 dischi di platino e oltre 3 milioni di copie vendute; più di 1 miliardo di stream globali e 1 miliardo di views su YouTube e seconda donna italiana nella storia a tenere un concerto solista allo Stadio San Siro di Milano (nel 2022 con “Tutto accade a San Siro”).

Dai primi tormentoni come Immobile e Stupida, passando per le hit estive Karaoke (con i Boomdabash) e Comunque andare, fino al successo di Sanremo 2024 con Fino a qui, la Amoroso ha dimostrato una capacità unica di connettersi con il pubblico, la stessa energia che porterà sul palco del Concertone.

Il programma della Notte della Taranta 2026: le date del Festival Itinerante

Se il Concertone del 22 agosto a Melpignano rappresenta il culmine dell’evento, la festa comincerà molto prima. Dal 30 luglio partirà infatti da Corigliano d’Otranto il Festival Itinerante, che attraverserà il Salento in ben venti tappe.

Dalla Grecìa Salentina a Lecce, fino al Capo di Leuca, le piazze salentine si trasformeranno in grandi feste popolari a cielo aperto con concerti gratuiti. In linea con il tema del Mediterraneo, il festival ospiterà artisti provenienti da diverse sponde e regioni: dall’Aspromonte alla Sicilia, dalla Sardegna all’Albania, fino al Marocco, per un viaggio sonoro senza confini.