Nubifragio si abbatte sul Sud Salento, Andrano epicentro di grandine e allagamenti

Una violenta perturbazione atmosferica si è abbattuta nel pomeriggio odierno sul Sud Salento, con particolare intensità nel comune di Andrano. Un nubifragio improvviso, accompagnato da una fitta grandinata, ha colto di sorpresa residenti e turisti, trasformando in pochi minuti le strade del centro storico e delle marine in veri e propri fiumi.

La pioggia torrenziale, unita alla grandine di dimensioni considerevoli, ha mandato in tilt il sistema fognario locale, incapace di smaltire l’enorme quantità d’acqua. Le strade principali, come la via principale di Andrano, sono state sommerse, rendendo difficoltosa la circolazione e intrappolando alcune automobili. In diverse zone del paese e delle frazioni limitrofe, i residenti hanno dovuto fare i conti con scantinati, garage e persino negozi invasi dall’acqua, con danni ancora in corso di quantificazione.

Il nubifragio odierno ripropone la fragilità del territorio salentino di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Le immagini e i video, che in poco tempo hanno invaso i social network, mostrano una comunità attonita di fronte alla furia degli elementi.