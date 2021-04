Al via un nuovo percorso pedonale a Porto Cesareo, approvato il progetto esecutivo

L’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di arredo urbano e la creazione di un percorso pedonale sul tratto Via Muratori – Piazza Nazario Sauro, attraverso la posa in opera di elementi di arredo urbano ed elementi per la suddivisione del traffico pedonale da quello veicolare.

La spesa totale dell’intervento pari a 40.452 euro e sarà finanziata con fondi di cui all’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 e i lavori dovranno iniziare entro il prossimo due luglio.

“Siamo davanti a un nuovo intervento di riqualificazione del centro abitato di Porto Cesareo, che si inserisce in una serie di progettualità avviate negli anni passati e che ci auguriamo di concludere con la realizzazione del basolato in tutta la penisola Cesarea”, ha affermato il Sindaco Silvia Tarantino.

L’intervento in questione, ripetiamo, riguarderà la realizzazione di un’area pedonale, nettamente separata da quella destinata al traffico veicolare senza interventi di adeguamento delle sezioni stradali.

Per garantire un ottimo livello di sicurezza verranno realizzati, su ciascun tratto, gli attraversamenti pedonali.

“Con tale progetto – conclude Tarantino – si vogliono eliminare una serie di criticità, legate alla promiscuità tra la circolazione veicolare e pedonale del centro urbano e precisamente nel tratto tra Via Muratori e Piazza Nazario Sauro, predisponendo una soluzione più consona ai moderni criteri di viabilità e la salvaguardia della libera circolazione e stazionamento dei pedoni”.