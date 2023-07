Un Commissario e 11 nuovi agenti in arrivo alla Questura di Lecce

Novità in arrivo alla Questura di Lecce, dove, sono stati assegnati un commissario e 11 nuovi agenti.

Nove sono del ruolo agenti/assistenti già di provata esperienza provenienti da altre città che sono stati impegnati fin da subito in servizi operativi; due sono agenti in prova che dapprima saranno affiancati da personale più esperto per completare la loro formazione sul campo.

Il Commissario Federica Mele è stata assegnata a “Viale Otranto” al termine del 111° Corso di formazione Commissari, svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Nata nel 1993 a Valdagno, in provincia di Vicenza, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, nell’ottobre del 2018 e nel 2020 l’abilitazione professionale forense presso la Corte d’Appello di Firenze.

Nel dicembre del 2021 è risultata vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, intraprendendo il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia e conseguendo il Master di II livello in “diritto, organizzazione e gestione della Sicurezza” presso l’Università “Sapienza” di Roma.