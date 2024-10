All’Ambulatorio Specialistico di Osteoporosi di Gagliano del Capo un nuovo densitometro senza esposizione radiologica

L’Ambulatorio Specialistico di Osteoporosi e Densitometria ossea, attivo nel Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo, ha in dotazione un nuovo densitometro, senza esposizione radiologica, basato su un innovativo approccio diagnostico ecografico a livello vertebrale e femorale, conosciuto come metodo R.E.M.S. (Radiofrequency Echographic Multi Spectometry).

Il macchinario permette di ottimizzare la gestione dei pazienti attraverso una valutazione clinica e strumentale integrata con evidente vantaggio diagnostico e con una riduzione dei costi sanitari.

Responsabile del Servizio, operativo dal 2012, è Salvatore Cafiero, specialista reumatologo e ortopedico.

L’Ambulatorio svolge attività di diagnosi e cura dell’osteoporosi finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria delle fratture da fragilità e valuta e tratta in media 100 pazienti ogni mese.

Le visite si prenotano tramite Cup, muniti di prescrizione del Medico di Medicina Generale per Visita Specialistica Ortopedica per osteoporosi e/o MOC ultrasuoni. Per informazioni si può chiamare lo 0833.540543 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Grazie alle competenze e agli standard professionali, l’Ambulatorio ha ottenuto nell’aprile del 2022 il riconoscimento di “Centro di Riferimento Nazionale” dalla Società Scientifica Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS).