L’Aeroporto Militare di Galatina, apre le porte al pubblico

Nell’ambito degli eventi organizzati per l’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare, la base aerea di Galatina, domenica 24 settembre, aprirà le porte al pubblico dalle 10.00 alle 17.00.

All’interno degli hangar solitamente destinati alla manutenzione degli aeroplani, sarà predisposta un’area espositiva in cui i visitatori potranno ammirare dal vivo i velivoli utilizzati dalla scuola, l’equipaggiamento dei piloti e le strumentazioni di bordo. Alcuni stand saranno dedicati alle altre attività svolte, direttamente o indirettamente, funzionali al volo: il servizio antincendi, la meteorologia e la “Force Protection”.

Inoltre sarà approntato un “punto illustrativo” che, attraverso l’esposizione di alcuni cimeli, offrirà agli appassionati spunti di riflessione sulla storia dell’aviazione militare. Sarà infine possibile visitare una mostra statica di “aeromodellini”, allestita dall’Associazione “Modellismosalento”, che permetterà, attraverso le riproduzioni dei velivoli militari del passato e del presente, di comprendere al meglio l’evoluzione dei mezzi aerei utilizzati dall’Aeronautica Militare nel corso degli anni.

Per il Colonnello Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo e dell’aeroporto militare di Galatina “La celebrazione del Centenario dell’Aeronautica militare ci ha dato un’ulteriore possibilità di condividere con la comunità salentina i valori ed il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in azzurro a favore del Paese. Difatti, dopo la cerimonia in Piazza Alighieri a Galatina e la ‘Corsa del Centenario’ della scorsa domenica, apriremo nuovamente le porte al pubblico”.

Tutti i festeggiamenti per il centenario sono associati a un progetto benefico denominato “Un dono dal cielo per AIRC”, finalizzato a raccogliere fondi che saranno devoluti interamente all’IFOM – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare – di AIRC per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro. Anche durante l’apertura al pubblico dell’aeroporto di Galatina sarà possibile effettuare, presso una postazione creata “ad hoc”, una donazione a favore dell’iniziativa.