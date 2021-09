Al Centro Mongolfiera di Surbo un Open Day per la somministrazione del vaccino anti Covid

Dopo Cavallino, arriva il momento di Surbo.

L’Azienda Sanitaria Locala di Lecce ha organizzato per la giornata di sabato 25 settembre, presso il Centro Commerciale Mongolfiera, un Open day per la somministrazione del vaccino anti Covid per le persone dai 12 anni compiuti in su.

La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nell’ambulatorio medico mobile all’ingresso dell’esercizio commerciale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 Saranno disponibili tutti i tipi vaccino in uso.

I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente/adulto occorre la delega di entrambi i genitori.

Per scaricare il consenso informato per i minori 12/18 anni, basterà collegarsi al sito e la stessa procedura per scaricare la delega del genitore di minorenne.