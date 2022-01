Clown, animazione e dolci sorprese per i bimbi che fanno il vaccino. Domani gli open day a Lecce e Tricase

Prosegue incessantemente la campagna di vaccinazione non solo per gli adulti alle prese con la terza dose, ma anche per i bimbi che si apprestano a fare la prima.

Nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio si svolgeranno due open day per la somministrazione del vaccino ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Gli appuntamenti sono previsti a Lecce e Tricase.

Nel capoluogo, presso l’hub del Museo Sigismondo Castromediano (in Viale Gallipoli), sono previsti due turni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Due appuntamenti anche nella località rivierasca, nella struttura Ex Acait (In Via Leonardo Da Vinci), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.

In ciascuna sede verranno inoculate, tra mattina e pomeriggio, 500 dosi di vaccino.

Per la somministrazione – per cui non occorre prenotazione – è necessario presentare il modulo di consenso informato compilato e firmato da entrambi i genitori, tutori o affidatari.

I minori possono essere accompagnati anche da persone terze, purché con delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori, tutori o affidatari. I moduli sono disponibili sul sito della Regione Puglia

I bambini saranno accolti tra clown, animazione e dolci sorprese.