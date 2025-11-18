Elezioni Regionali, a Lecce orari straordinari degli uffici Anagrafe ed Elettorale per tessere e residenza

Con l’avvicinarsi delle Elezioni Regionali in programma per domenica 23 e lunedì 24 novembre, il Comune di Lecce ha predisposto una serie di aperture straordinarie degli uffici Anagrafe ed Elettorale. Queste misure sono fondamentali per garantire a tutti i cittadini la possibilità di votare, consentendo l’aggiornamento della residenza e il rilascio dei duplicati della tessera elettorale.

L’Ufficio Elettorale è il punto di riferimento per chi deve aggiornare la residenza sulla propria tessera elettorale (a seguito di cambio di domicilio o trasferimento) e per i diciottenni che votano per la prima volta e necessitano del primo rilascio della tessera.

Per residenza e primo rilascio gli uffici saranno aperto mercoledì 19 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Giovedì 20 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Lunedì 24 novembre (giorno di votazione), dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Per il duplicato della tessera elettorale, smarrimento o esaurimento spazio l’Ufficio Anagrafe sarà aperto venerdì 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00; sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Domenica 23 novembre (giorno di votazione), dalle ore 7:00 alle ore 23:00.