L’orologio di Carpignano salentino torna a funzionare, ma le campane ancora no. Cittadini in assemblea

Il silenzio dell’orologio della piazza che scandiva la vita quotidiana dei cittadini di Carpignano salentino si è unito a quello delle campane della chiesa Madre il cui rintocco non si ode più.

Il disappunto tra i cittadini è stato alquanto palese nell’ultimo periodo. In varie occasioni è stata interpellata l’Amministrazione comunale.

La sorpresa in queste ore: l’orologio di piazza Duca D’Aosta ha ripreso a funzionare per mano del suo storico manutentore Egidio Catullo e non poca è stata la soddisfazione della cittadinanza.

Ora il problema riguarda ‘soltanto’ le campane della chiesa e i residenti di Carpignano hanno deciso di discuterne in una sorta di pubblica assemblea che si terrà domenica prossima, 2 dicembre 2018, presso la sala Don Pino Palanga in via Carducci.

Alla riunione sono chiamate a prendere parte le associazioni del territorio e della questione verrà investito un legale che scriverà una lettera che intende far luce sulla vicenda intera. La missiva sarà inoltrata anche al Papa, visto che della questione è stata investita anche la Curia.

I cittadini di Carpignano sono molto legati al suono delle campane che, a quanto pare, si lega ad una tradizione che affonda le sue radici in un antico passato.

Tutto è ancora da definire e in paese c’è fermento e attesa.