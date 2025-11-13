“Pane e Gentilezza”, a Veglie un progetto inclusivo che unisce generazioni, scuola e territorio

Per una settimana, il pane venduto nelle attività aderenti sarà confezionato in buste illustrate dai bambini dell’istituto comprensivo

Condividi su

In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza, che si celebra il 13 novembre, Veglie lancia il progetto “Pane e Gentilezza – Semi di Pace nel cuore della comunità”, promosso insieme in sinergia dal Comune di Veglie dall’Istituto Comprensivo “Peppino Impastato” e dall’associazione Costruiamo Gentilezza.
L’iniziativa nasce dal desiderio di seminare valori di rispetto, solidarietà e collaborazione a partire da un gesto quotidiano e universale: la produzione e la condivisione del pane.
Per una settimana, il pane venduto nelle attività aderenti sarà confezionato in buste illustrate dai bambini dell’istituto comprensivo, con disegni ispirati alla gentilezza, alla pace e alla comunità.
 “Abbiamo voluto unire il simbolo del pane, alimento essenziale e momento di convivialità, al valore della gentilezza come nutrimento dell’anima  – dichiara il sindaco di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo. Questo evento racchiude l’essenza della nostra comunità: inclusione, collaborazione e partecipazione. Bambini, genitori, commercianti e associazioni hanno lavorato insieme, dando vita a un gesto semplice ma profondamente significativo. Veglie oggi dimostra che la gentilezza può davvero diventare una forma di cittadinanza attiva.”
Un’idea  che ha coinvolto tutte le fasce d’età: i bambini si sono espressi con i loro disegni, i genitori hanno collaborato contattando le attività locali e distribuendo il materiale informativo, mentre le istituzioni e le associazioni hanno coordinato e sostenuto l’iniziativa.
 “Questo progetto è un esempio concreto di come la comunità possa crescere unita intorno a valori condivisi – sottolinea la Presidente del Consiglio Comunale Federica Guido. Abbiamo visto generazioni diverse lavorare insieme, con entusiasmo e creatività. È in queste occasioni che si riscopre il senso autentico del vivere civile: il rispetto, la collaborazione e l’ascolto reciproco. La gentilezza diventa così un linguaggio comune, capace di unire e di generare fiducia nel futuro.”
Le attività commerciali che aderiscono al progetto espongono la scritta: “Questa attività ha aderito al progetto Pane e Gentilezza”, simbolo visibile dell’impegno condiviso verso una comunità più attenta e solidale.
L’iniziativa “Pane e Gentilezza” si propone così come un’esperienza educativa, sociale e culturale, capace di costruire ponti tra generazioni e di rafforzare il senso di comunità.

Condividi su

Copyright © 2025