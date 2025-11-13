“Pane e Gentilezza”, a Veglie un progetto inclusivo che unisce generazioni, scuola e territorio

In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza, che si celebra il 13 novembre, Veglie lancia il progetto “Pane e Gentilezza – Semi di Pace nel cuore della comunità”, promosso insieme in sinergia dal Comune di Veglie dall’Istituto Comprensivo “Peppino Impastato” e dall’associazione Costruiamo Gentilezza.

L’iniziativa nasce dal desiderio di seminare valori di rispetto, solidarietà e collaborazione a partire da un gesto quotidiano e universale: la produzione e la condivisione del pane.

Per una settimana, il pane venduto nelle attività aderenti sarà confezionato in buste illustrate dai bambini dell’istituto comprensivo, con disegni ispirati alla gentilezza, alla pace e alla comunità.

“Abbiamo voluto unire il simbolo del pane, alimento essenziale e momento di convivialità, al valore della gentilezza come nutrimento dell’anima – dichiara il sindaco di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo. Questo evento racchiude l’essenza della nostra comunità: inclusione, collaborazione e partecipazione. Bambini, genitori, commercianti e associazioni hanno lavorato insieme, dando vita a un gesto semplice ma profondamente significativo. Veglie oggi dimostra che la gentilezza può davvero diventare una forma di cittadinanza attiva.”

Un’idea che ha coinvolto tutte le fasce d’età: i bambini si sono espressi con i loro disegni, i genitori hanno collaborato contattando le attività locali e distribuendo il materiale informativo, mentre le istituzioni e le associazioni hanno coordinato e sostenuto l’iniziativa.

“Questo progetto è un esempio concreto di come la comunità possa crescere unita intorno a valori condivisi – sottolinea la Presidente del Consiglio Comunale Federica Guido. Abbiamo visto generazioni diverse lavorare insieme, con entusiasmo e creatività. È in queste occasioni che si riscopre il senso autentico del vivere civile: il rispetto, la collaborazione e l’ascolto reciproco. La gentilezza diventa così un linguaggio comune, capace di unire e di generare fiducia nel futuro.”

Le attività commerciali che aderiscono al progetto espongono la scritta: “Questa attività ha aderito al progetto Pane e Gentilezza”, simbolo visibile dell’impegno condiviso verso una comunità più attenta e solidale.

L’iniziativa “Pane e Gentilezza” si propone così come un’esperienza educativa, sociale e culturale, capace di costruire ponti tra generazioni e di rafforzare il senso di comunità.