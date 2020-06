Coronavirus, un parrucchiere ringrazia i medici del Vito Fazzi con un manifesto: “vi aspetto in salone”

Il peggio sembra essere passato, come dimostra la conta dei nuovi casi di Coronavirus che negli ultimi giorni, in Puglia, si è fermata sempre a zero. Anche i reparti di terapia intensiva dove i malati hanno combattuto sono vuoti, “chiusi” simbolicamente da chi è stato sempre in prima linea nella “guerra” contro questo nemico invisibile. Per alcuni sono «angeli in corsia», per altri «eroi». Per questo, ora che la paura sembra solo un lontano ricordo e si tende a dimenticare il passato, c’è che qualcuno che ha voluto ringraziare i medici per quello che hanno fatto.

È il caso di Marco il Parrucchiere che la sua gratitudine ha preferito scriverla, pubblicamente, su dei manifesti pubblicitari affissi per le strade di Lecce. Lo slogan dei cartelloni recita testualmente così «Lo staff di Marco ringrazia tutti gli operatori medici dell’Ospedale Vito Fazzi e vi aspetta in salone con sconti su tutti i servizi per tutto il 2020 e sconto del 10% sui prodotti».

«In questo periodo difficile che abbiamo vissuto a causa del Coronavirus abbiamo avuto modo di apprezzare gli enormi sforzi dei Medici e degli Infermieri del nostro Ospedale “Vito Fazzi”, fra cui anche alcuni nostri clienti, così abbiamo pensato di trasformare questo periodo di grande sofferenza e sacrificio in una bella opportunità per inviare un messaggio di gratitudine – afferma Marco, parrucchiere e titolare dei saloni di Lecce e Milano – e, per ringraziarli per la loro abnegazione nei confronti di chi ha avuto bisogno di cure speciali, abbiamo studiato una serie di sconti a loro dedicati».

Chiunque fosse interessato può chiamare il nostro numero 0832.522767 o inviare un messaggio sulla nostra pagina facebook: marcoilparrucchierelecce.