Pedalando verso sud, da Limbiate a Lecce per i bambini della Terapia Intensiva Neonatale

Un viaggio on the road, una traguardo da raggiungere pedalando e un nobile obiettivo in testa, anzi due: dimostrare ai figli che nulla è impossibile e accendere i riflettori sui bambini della Terapia Intensiva Neonatale, un modo per dare voce a questi piccoli nati prematuri o con patologie neonatali che percorrono ogni giorno un lungo e difficile cammino per raggiungere una meta preziosa: la vita. Il protagonista di questa sfida è Claudio, papà di tre bambini e marito di Isotta. Uno sportivo che ama l’avventura, la natura e la vita. Claudiano, come lo chiamano gli amici per il suo modo di fare simpatico e cscanzonato, ha deciso dopo il periodo di lockdown e di isolamento trascorso accanto alla sua famiglia, di ritrovare il suo equilibrio in un viaggio che unisce i suoi ricordi e le sue passioni.

Pedalando verso sud, Claudiano on the road

Claudio pedalerà da Limbiate (Milano), dove vive a Lecce, sua città d’origine. Un viaggio di 1.250 Km in 7 giorni, una sfida con se stesso, la necessità di mettersi in gioco, la voglia – come detto – di dimostrare ai figli che nulla è impossibile «Se si affronta una sfida con determinazione e perseveranza, fatica e sudore, se è veramente ciò che si desidera, allora la strada è solo lo spazio che ci separa dalla meta!».

Claudio è pronto per il suo percorso a tappe che gli farà attraversare l’Italia. Manca davvero poco: la partenza è stata fissata il 18 Luglio. Per avere una spinta in più a raggiungere il capoluogo barocco (il 25 Luglio) e per condividere i momenti di difficoltà che si affrontano in un lungo viaggio, Claudio ha deciso di pedalare anche per «Intensivamente Insieme», un’organizzazione di volontariato che nasce dall’unione di genitori medici e infermieri a sostegno dell’attività della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Come? Raccontando le difficoltà delle famiglie coinvolte nell’esperienza della Terapia Intensiva Neonatale, l’amore e la dedizione per i loro piccolini.

Le tappe di Pedalando verso sud

18 Luglio Limbiate (MI) – Guastalle (RE)

19 Luglio Guastalla (RE) – Ravenna (RA)

20 Luglio Ravenna (RA) – Senigallia (AN)

21 Luglio Senigallia (AN) – Giulianova (TE)

22 Luglio Giulianova (TE) – Marina di Lesina (FG)

23 Luglio Marina di Lesina (FG) – Manfredonia (FG)

24 Luglio Manfredonia (FG) – Polignano a Mare (BA)

25 Luglio Polignano a Mare (BA) – Lecce (LE)