In occasione della ricorrenza del Perdono di Assisi, il MuDiNa – Museo Diocesano di Nardò “Mons. Aldo Garzia”, con la collaborazione della Biblioteca Diocesana IPSO, della Fondazione FACTO, di OPERA SEME, di FareOggi e con il patrocinio del Comune di Nardò, presenta il concerto-spettacolo “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi”.

Un appuntamento di grande spessore culturale e spirituale che trasforma il cuore del centro storico neretino in un palcoscenico di riflessione e bellezza.

Un viaggio tra teatro, musica e contemporaneità

Lo spettacolo vede in scena Fabrizio Saccomanno e Massimo Donno, protagonisti di una narrazione intensa ed emozionante basata sul testo firmato da Fabrizio Pugliese e dallo stesso Saccomanno. Ad accompagnare il racconto sono le musiche e le canzoni originali composte da Massimo Donno, all’interno di una produzione curata da Ura Teatro e Art Lab & Lu Mbroia.

Nel cuore di un’epoca che sembra aver smarrito la sacralità della natura e la forza primordiale della poesia, “La spada e l’incanto” riattualizza il messaggio di San Francesco d’Assisi, restituitone in tutta la sua dirompente forza spirituale, civile e umana.

Il percorso artistico: Il viaggio prende avvio dal Cantico delle Creature, aprendosi a una profonda meditazione sull’equilibrio fragile – e quanto mai urgente – tra l’essere umano e il creato.

Francesco: Uomo, Santo e Rivoluzionario

In scena, la figura di Francesco viene spogliata dagli stereotipi: è raccontato come uomo e mito, santo e ribelle, poeta e rivoluzionario.

La parola teatrale di Fabrizio Saccomanno si fonde in modo fluido con l’espressività musicale di Massimo Donno, creando un intreccio unico tra teatro e musica: per dare voce alle visioni francescane; memoria e contemporaneità: per interrogare il presente attraverso le lezioni del passato; spirito e natura: per riscoprire l’essenziale in un mondo spesso iper-superficiale.

L’evento rappresenta un’occasione speciale offerta dal MuDiNa e dai suoi partner per riscoprire l’eredità francescana da uno sguardo del tutto nuovo, poetico ed essenziale.