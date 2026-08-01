Mentre in casa giallorossa continua a tenere banco il delicato “caso Banda”, il mercato del Lecce si accende finalmente con il primo botto in entrata. Dopo una fase di prolungato stallo, durante la quale non si era registrata alcuna operazione in ingresso, la società salentina ha piazzato il primo colpo per rinforzare il reparto avanzato.

Il nuovo volto del Lecce è Willem Geubbels, centravanti di proprietà del Paris FC.

La giornata odierna segna l’inizio ufficiale dell’avventura italiana del calciatore. Atterraggio previsto all’aeroporto di Brindisi nel pomeriggio di oggi e a seguire il trasferimento a Lecce per sostenere le consuete visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Attaccante dotato di grande fisicità e velocità, Geubbels è nato in Francia da padre olandese e madre centrafricana. Cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Olympique Lyonnais, ha debuttato in prima squadra con il Lione giovanissimo, il 23 settembre 2017, durante la sfida di Ligue 1 terminata in pareggio contro il Dijon. Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze e 5 reti in Ligue 1.