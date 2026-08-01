Una nuova promessa del calcio salentino muove i suoi primi, importanti passi nel settore giovanile dell’U.S. Lecce. Si tratta di Marco Bisanti, giovane attaccante classe 2016 cresciuto nelle file della Scuola Calcio ASD De Finibus Terrae di Corsano.

Dopo aver superato brillantemente un rigoroso periodo di prova, Marco ha ufficialmente indossato i colori giallorossi, coronando un sogno coltivato fin da piccolissimo sul rettangolo di gioco. Il giovane talento entra nel vivaio del Lecce non solo con grandi ambizioni sportive, ma anche con un impegno ben preciso: continuare ad eccellere negli studi con la stessa passione e dedizione dimostrate nel calcio.

Un talento altruista dentro e fuori dal campo

Ciuffo ribelle, linguaggio misurato e uno spiccato spirito di squadra: è questo il biglietto da visita di Marco. Un attaccante prolifico e dotato di grande esuberanza giovanile che sa mettere la propria qualità al servizio dei compagni, dimostrando maturità ed educazione sia in campo che nella vita di tutti i giorni.

I complimenti del Sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo

L’approdo di Marco all’U.S. Lecce ha suscitato grande orgoglio e soddisfazione in tutta la comunità di Corsano. Il Primo Cittadino, Francesco Caracciolo, ha voluto dedicare un pensiero speciale al giovanissimo atleta:

“Marco ha lo sguardo vivace e sincero di un ragazzino che veleggi sulla leggerezza dei suoi sogni. I complimenti per questo snodo sportivo e personale vanno a lui, alla sua famiglia ed agli allenatori corsanesi che lo hanno accompagnato fino ad oggi, con la certezza che saprà far tesoro della scuola di crescita e serietà dell’U.S. Lecce, lungo un percorso impegnativo e formativo che va ben oltre lo sport”.

L’ingresso di Marco Bisanti nel club salentino rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’ASD De Finibus Terrae e conferma l’eccellente lavoro svolto dalle scuole calcio locali nel valorizzare i giovani talenti del territorio.