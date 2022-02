Lavoro, legalità, salute e sicurezza. Il Sindacato incontra Salvemini per discutere del Pnrr

Pnrr e lavoro, anzi Pnrr e ‘buon lavoro’ perchè per il sindacato il lavoro o è ‘buon lavoro’ oppure non è. Con queste premesse si sono incontrati ieri a Palazzo Carafa il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e i segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto.

Sul tavolo del dibattito la necessità di dare attuazione, a livello territoriale, al Protocollo per il confronto e la partecipazione, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Presidenza del Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2021.

Fragassi, Chirizzi e Giannetto hanno ribadito l’importanza di tenere in un’unica visione d’insieme tutte le programmazioni relative alle diverse dotazioni finanziarie disponibili. In primo piano c’è certamente la partita rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma sullo sfondo non sono meno importanti le questioni che attengono all’impiego delle risorse rinvenienti dal Piano Operativo 2021-2027 e dai Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis).

“Abbiamo fatto presente al primo cittadino del capoluogo – si scrive in una nota sindacale congiunta – il bisogno di un cronoprogramma decisivo per un’interlocuzione dialettica in fase preventiva e programmatoria. Con il Sindaco Carlo Salvemini, vista l’importanza della ricaduta sociale sulle nostre comunità, abbiamo convenuto su un percorso di confronto progressivo e di negoziazione costante.”

Dunque, certamente l’importanza di creare lavoro dignitoso e duraturo, al centro della discussione a Palazzo Carafa. Ma fondamentali anche i temi legati ad un protocollo che getti luce su legalità, salute e sicurezza. E proprio a proposito di salute e sicurezza i Segretari Generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil si sono soffermati sulla necessità della modifica del Decreto 77 che disciplina le modalità di appalto e subappalto, sempre nel rispetto dei Contratti Nazionali di Lavoro.

Soddisfazione è stata espressa per la disponibilità dimostrata dal Primo Cittadino di Lecce a proseguire in sinergia su un percorso di confronto e negoziazione tanto sulle iniziative presenti quanto anche su quelle in prossima programmazione.