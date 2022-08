Feste patronali, un mondo bellissimo che dà lavoro e attrae i turisti. Perché tante polemiche?

Quanto si spende per manifestazioni che magari durano qualche ora? In alcuni casi somme elevatissime.

Adesso riflettiamo su che cosa sia la festa patronale. Una tradizione antica, in alcuni casi antichissima, che si basa sul sentimento di fede di tante comunità. Quasi sempre uno dei pochi momenti, se non l’unico, in cui un paese si ritrova per onorare il proprio Santo e divertirsi dopo un anno di lavoro e di sacrifici.

Nel perpetuarsi di questa forma del nostro passato, c’è il mantenimento di peculiarità della nostra cultura, della nostra gastronomia, della nostra arte. Nelle feste patronali sono coinvolte migliaia di persone, luminaristi, fuochisti, bandisti, commercianti, giostrai, organizzatori di spettacoli. Persone il cui lavoro dipende dalle feste, da quelle feste che rappresentano un aspetto importante dell’accoglienza turistica che il nostro territorio offre.

Se pensiamo a ciò che ruota intorno alle feste ci rendiamo conto che sono un mondo bellissimo soprattutto perché la fede, quella fede che qualcuno non vuole vedere, è la base sulla quale e per la quale tutto si muove.