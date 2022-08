Arriva l’anno scolastico dei ponti festivi. Tutti pronti a viaggi e weekend

Sì comincia con un ponte importante, quello di Ognissanti (detto erroneamente ‘dei morti’) con la festa cristiana che cade di martedì. Ciò significa che da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre si può cogliere l’occasione per fare un salto in qualche capitale europea o più semplicemente una lunga gita in zone di montagna a raccogliere le castagne nei boschi color Missoni.

Esattamente un mese dopo ci è data un’altra opportunità con la festa dell’Immacolata. Quest’anno l’8 dicembre verrà di giovedì e fino a domenica il weekend sarà non lungo, ma lunghissimo.

Con il nuovo anno, sorvolate le lunghe vacanze natalizie e di fine anno, e quelle pasquali, ci aspetta il 25 aprile che sarà di martedì, con il pacchetto dei 5 giorni/4 notti che si ripete alla grande.

Chiudiamo con il ponte del 2 giugno, decisamente più sobrio, ma pur sempre consistente, trattandosi di un venerdì.

E così con un po’ di fantasia e leggerezza siamo già…alla prossima estate