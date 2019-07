Poste Italiane, a Lecce parte Joint Delivery. Poche lettere e cartoline, tanti pacchi per gli acquisti on line

I postini non consegnano più lettere e cartoline. Sono finiti i tempi romantici in cui si attendeva nella buca l’agognata lettera d’amore o l’arrivo di cartoline che raccontavano viaggi in terre più o meno lontane. Adesso nelle buche arrivano soltanto multe e bollette! Gli sms, i whatsapp, i post su facebook e le foto su instagram hanno cambiato vecchie usanze e storiche abitudini.

E poi sono cambiate anche le modalità di fare la spesa: gli acquisti on line con rispettive spedizioni hanno modificato il mondo delle compere.

Di conseguenza anche Poste Italiane deve stare al passo. Ciò che si registra è ormai sotto gli occhi di tutti: la diminuzione dei volumi di posta tradizionale e, parallelamente, un significativo aumento delle spedizioni di pacchi, aumentati nel 2018 di circa il 27% rispetto al 2017.

Così nel capoluogo salentino è partito il nuovo servizio di recapito di Poste Italiane: con il nuovo modello “Joint Delivery” sarà garantita la consegna della corrispondenza anche al pomeriggio e nei week-end.

La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte: da un lato la “linea di Base”, che garantirà la consegna quotidiana di tutti i prodotti postali nella propria area di competenza, dall’altro la “Linea Business”, dedicata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante i fine settimana.

Ad oggi Poste Italiane garantisce il servizio di recapito giornaliero ai circa 100.000 abitanti di Lecce, alle sue 51.000 abitazioni, 25.000 numeri civici, 4.500 attività commerciali e 3.700 uffici.

Nell’attivazione del nuovo modello di consegna “Joint Delivery”, Poste Italiane ha avuto l’ok delle Organizzazioni Sindacali.