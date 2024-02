A Novoli va in scena la 18ma edizione del Premio Letterario Nabokov

Sabato 09 marzo a partire dalle ore 16, presso il Teatro Comunale di Novoli si terrà la XVIII° cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nabokov. Gli autori finalisti saliranno sul palco per presentare la propria opera , intervistati da Andrea Giannasi e Gianpaolo G. Mastropasqua. Ospiti di questa edizione il giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia e la scrittrice Anna Raviglione.

Giuseppe La Venia è un giornalista professionista, inviato del Tg1 da 6 anni. Oltre a occuparsi di cronaca nazionale come l’immigrazione, la criminalità organizzata e disastri ambientali, ha seguito il conflitto in Ucraina ed è stato inviato speciale in Turchia in occasione del terremoto. Ha vinto il Premio giornalistico Maria Grazia Cutuli, patrocinato dal Corriere della sera e dalla Presidenza della Repubblica e in questa occasione riceverà il Premio Speciale alla memoria del giornalista Pino Scaccia.

A seguire la cerimonia di premiazione del Premio Nabokov 2021. La rassegna, organizzata da Interrete di Piergiorgio Leaci e dall’editore Andrea Giannasi, vede come partner la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Novoli