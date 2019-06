Vietato escludere, l’Asd Boys in the World presenta il progetto ‘AlleNati per l’Inclusione’

“Abbiamo una sola regola e questa regola recita così: qui non si esclude alcuno. Chi esclude viene escluso”, ha il sorriso di chi ti abbraccia Carmelina Durante, vulcanica presidente dell’Asd “Boys in the World”, nella conferenza stampa di presentazione del progetto “AllenNati per l’inclusione”, iniziativa sostenuta da Regione Puglia – Puglia Sportiva, attraverso l’Avviso D Azione 5 “Sostegno alla Qualificazione e Innovazione del Sistema associativo Sportivo a livello regionale” e patrocinata dal Comune di Nardò.

È un’aria familiare quella che si respira nel convegno di presentazione presso il Parco Pinocchio, all’ombra delle Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno.

“Allenati per l’inclusione” è il nome del progetto portato avanti dal sodalizio salentino, un percorso finalizzato all’integrazione dei giovani attraverso lo sport nella modalità del camp estivo, quando, finite le scuole, le famiglie cercano esperienze positive in cui inserire i propri figli per farli crescere e maturare.

Proprio di empowerment sociale ha parlato la project manager, Raffaella Arnesano che ha introdotto il dibattito dopo i saluti istituzionali di Giulia Puglia Assessore al Turismo di Nardò e Antonio Tondo consigliere Provinciale e comunale con delega allo Sport che hanno raccontato le tante iniziative di inclusione a cui sta dando vita l’Amministrazione guidata dal sindaco Mellone.

Di “Territorio e Accessibilità” ha parlato Diomede Stabile, Presidente Associazione “Anyway Accesalento”, raccontando la sua esperienza di inclusione e portando testimonianze di vita personale; è stata poi la volta di Andrea Bortone, Counselor e Mediatore Familiare che si è soffermato su “Ansia Sociale e Autoesclusione” e, infine, Massimo Dito, Biologo Nutrizionista che ha posto l’accento sulle problematiche alimentari che accompagnano la crescita dei bambini e di cui spesso sono responsabili i genitori e i nonni.

Infine, hanno portato le loro testimonianze le associazioni parter: A.Vo.C.A.D. (Associazione Volontari Cattolici Assistenza ai Disabili); Ctg l’Isola dei Bambini di Nardò; A.S.C. (Attività Sportive Confederate); Associazione di promozione sociale Baraonda; Cooperativa Innovazione Sociale; Pallacanestro Andrea Pasca Nardò e Dream Volley Nardò.