Un servizio di assistenza a domicilio che aiuta i malati di tumore, il progetto Ugo sbarca nel Salento

Un Personal Caregiver che assiste il paziente attraverso l’intero ciclo terapeutico: è UGO, il nuovo servizio che Fondazione ANT riserva ai malati di tumore assistiti gratuitamente a domicilio nei distretti di Lecce, Nardò, Campi Salentina, Galatina e Martano.

Nella mattinata di oggi, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, alla presenza dell’Assessore Comunale del capoluogo Silvia Miglietta; del sindaco di Martano Fabio Tarantino in rappresentanza della Provincia; del Presidente della Fondazione, Raffaella Pannuti e della co-fondatrice di UGO, Michela Conti, è stato presentato il progetto dell’Associazione Nazionale Tumori. All’incontro con gli operatori della comunicazione sono intervenuti, altresì, la Dott.ssa Zaurino (Resp. ADI Lecce), il Dott. Borgia (Direttore ASL Nardò) e l’assessore al Patrimonio del Comune di Nardò.

Ugo sbarca in Salento

Il servizio, già attivato nelle sedi di Milano e Roma-Ostia nel 2019, approda ora a Lecce e Provincia, dove la Fondazione è presente dal 2005. Qui, nel solo 2019, l’équipe sanitaria multidisciplinare composta da quattro medici, quattro infermieri e uno psicologo ha potuto curare gratuitamente a casa 378 persone – di cui 263 in convenzione con la ASL.

“La storia di Ant Onlus in provincia di Lecce non si è mai interrotta, nonostante l’abbandono di diversi volontari che cinque anni fa, in maniera improvvisa e non del tutto rispettosa dei pazienti in assistenza, hanno scelto di abbandonare il campo e voltare pagina sotto altre insegne”, ha dichiarato Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione.

“L’Associazione ha continuato a essere presente e a svolgere la propria attività di assistenza con immutato impegno e con una qualità che possiamo dire diversa. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato chiaramente che solo i progetti portati avanti sempre con vera passione possono avere un futuro. La fiducia soprattutto nel mondo del volontariato è tutto. A riprova del radicamento di ANT nella provincia di Lecce oggi possiamo dare solo dati positivi e in espansione. Ma in più, oltre ai bravissimi e seri professionisti (medici, infermieri e psicologi) che operano nei distretti di Lecce, Nardò, Campi Salentina, Galatina e Martano, siamo sempre pronti a migliorare il nostro modello di assistenza, introducendo servizi sociali complementari come UGO che abbiamo attivato da gennaio, unici in Puglia”.

La piattaforma Ugo

Attraverso una piattaforma tecnologica, UGO mette in contatto in tempo reale chi ha bisogno di un supporto con chi può fornirglielo. UGO raggiunge la persona a casa, la accompagna in ospedale – con vettura propria o con quella del paziente – le sta accanto per tutto il tempo e in ogni attività, fino al rientro a casa. Inoltre si rende ponte di comunicazione fra medico, paziente e famiglia. È stato scelto nell’ambito di Sprint4Ideas perché, in maniera complementare ad ANT, supporta il malato e la sua famiglia nella gestione di spostamenti e permanenze dalle e alle strutture sanitarie, favorendo il rispetto di date e orari e il corretto accesso alla terapia, con impatto positivo sul suo esito”.

Da marzo 2019 a oggi, ANT ha affiancato attraverso 36 operatori UGO 32 pazienti (23 a Milano, 6 a Roma-Ostia e i primi 3 a Lecce) per un totale di 275 servizi e 710 ore spese tra supporto per visite e terapie e affiancamento in attività quotidiane.