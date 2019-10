Il ruolo della grande distribuzione nel libro “I Consumati. Siamo uomini o merci?”, oggi la presentazione

Un libro che vuole sintetizzare il ruolo che svolgono i grandi della distribuzione e il ruolo che hanno nei confronti del consumatore, passando per le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti del settore commercio che rappresenta la maggioranza degli occupati in Italia.

La Confederazione Cobas Lecce, presenterà, questo pomeriggio, venerdì 04 ottobre 2019 alle ore 18.00, presso la Libreria Adriatica nella sala letteraria “Mino Carbone” in Piazza Aymone a Lecce il libro dal titolo “I Consumati. Siamo uomini o merci?” pubblicato da Massari.

Le nuove strategie del consumismo

Con l’avvento delle nuove tecnologie il consumismo, o target di riferimento della grande distribuzione e commercializzazione dei prodotti ha cambiato strategia, utilizzando le nuove opportunità fornite da internet tramite le vendite web.

La pubblicità ha il compito di riempire di contenuti positivi l’acquisto immaginando la comunicazione commerciale come un atto di consapevolezza, capace di guidare la scelta al consumo del cliente.

Il fenomeno del consumismo

Il consumismo è un fenomeno economico-sociale tipico delle società industrializzate che consiste nell’acquisto indiscriminato di beni di consumo da parte della massa, suscitato ed esasperato dall’azione delle moderne tecniche pubblicitarie, per lo più inclini a far apparire come reali bisogni fittizi, al solo scopo di allargare la produzione.

In sociologia il termine descrive gli effetti dell’identificazione, vera o presunta, della felicità personale con l’acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dalla moda o dall’eccessiva pubblicità. “Consumo, dunque sono”.

Il consumismo tipico di una società capitalistica che tende a produrre al di sopra dei propri bisogni o domanda di consumo di beni e servizi, può essere controllato attraverso moderne tecniche di mercato, come ad esempio l’obsolescenza programmata.

Queste strategie di vendita e di avvicinamento al cliente hanno un impatto nella vita quotidiana di tutti e principalmente nei confronti dei lavoratori del settore commercio.

A queste analisi si è aggiunta la ricerca sul campo con testimonianze in presa diretta dei primi protagonisti dell’atto di acquisto, cioè i commessi dei supermercati, i centri commerciali e i lavoratori della logistica.

Nel libro gli autori Marco Ferri e Francesco Iacovone hanno sorprendentemente scoperto che anche i dipendenti del commercio sono soggiogati dal consumismo e non solo il cittadino consumatore che in passato era il protagonista assoluto del consumismo.