Scorrano scolpisce la Natività nella sabbia, artisti da tutto il mondo per il presepe salentino

A non molti giorni di distanza dall’inizio dei lavori a Scorrano, la sand nativity 2019 approda a Roma nella sede della Regione Puglia della capitale. Nella conferenza stampa del 15 novembre, la manifestazione giunta alla sua seconda edizione è stata presentata davanti ad artisti provenienti da Italia, Belgio, Olanda, America, Canada, Russia, India e Lituania: Leonardo Ugolini, Direttore artistico della manifestazione, Mac David, Marielle Heessels, Sue McGrew, David Jean Ducharme, Pavel Mylnikov e Sudarsan Pattnaik (unico assente, Lucas Bruggemann).

Quella del presepe di sabbia è stata una scommessa che ha ripagato. La suggestiva manifestazione organizzata dall’Associazione di Volontariato Promuovi Scorrano guidata dal presidente Vito Maraschio aprirà le porte del comune salentino a turisti, cittadini e curiosi di ammirare uno dei presepi più caratteristici d’Italia, interamente fatto di sabbia.

“Il Consiglio Regionale della Puglia ha già patrocinato la prima edizione del Presepe di sabbia a Scorrano, un’edizione che ha avuto un grande successo e che sarà riproposta quest’anno con un’ampiezza maggiore – ha affermato Mario Pendinelli, Consigliere Regionale della Puglia – Si è deciso di puntare su un tema importante, quello degli uomini di buona volontà, che richiama anche il clima che ci apprestiamo a vivere, quello delle festività natalizie”.

Per l’edizione 2019 non ci sarà solo la Natività da ammirare: Don Tonino Bello, San Francesco d’Assisi e il Mahatma Gandhi sono alcune delle figure a cui le installazioni sono dedicate e che lo spettatore potrà ammirare. Un ideale abbraccio fraterno quello tra Italia e India suggellato anche dalla presenza in conferenza stampa della Vice Ambasciatrice indiana in Italia, Neeharika Singh.

L’evento è patrocinato dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma, oltre che dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce.

Orari

Le opere potranno essere visitate dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni negli orari di seguito indicati, presso il chiostro del Convento degli Agostiniani e Palazzo De Iaco-Veris a Scorrano:

– dal lunedì al venerdì solo il pomeriggio dalle 16:00 alle 21:30;

– sabato, domenica e festivi la mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 22:30.