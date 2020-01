Nella calza dei salentini la Befana porterà il gelo, ma non la neve

Quest’anno non sarà facile per la Befana fare il giro del mondo in groppa alla sua immancabile scopa per distribuire doni ai bambini buoni e…cattivi. Stando alle previsioni meteorologiche, infatti, proprio nella notte tra il cinque e il sei gennaio arriverà il freddo pungente. Tutta colpa di un’irruzione di aria gelida che dal Polo Nord abbraccerà il Paese. Una “brutta” notizia per chi ha già in programma un viaggio, complice anche il fatto che l’Epifania cade di lunedì.

Insomma, sembra che insieme al suo carico di dolciumi l’arcigna vecchietta abbia deciso di portare con sé l’inverno, con forti raffiche di vento che potranno raggiungere anche gli 80 km/h e farà aumentare la sensazione di freddo e un brusco calo delle temperature, soprattutto al Sud. L’asticella della colonnina di mercurio scenderà anche di 10 gradi, segnando valori inferiori alla media del periodo. Insomma, sarà una Epifania ghiacciata su buona parte dell’Italia.

Questo ‘scenario’ era già stato previsto dagli esperti, ma mancherà la neve, annunciata negli aggiornamenti precedenti. Cosa è cambiato? Le masse di aria fredde saranno secche e dureranno poco. Tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, l’alta pressione proverà a impossessarsi del Belpaese e creerà una sorta di ‘scudo’ contro le incursioni gelide. Il resto della settimana proseguirà con tanto sole e con le temperature che torneranno a salire, anche nelle regioni-meridionali. Insomma, niente fiocchi e niente paesaggi imbiancati. Almeno per ora.