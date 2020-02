Splende il sole sul Salento, l’alta pressione regala giornate ‘primaverili’

Dopo aver permesso ad una veloce perturbazione di “rovinare” il giorno di San Valentino, l’alta pressione prova ad impossessarsi (di nuovo) del Belpaese. Dimenticate le piogge e i temporali della festa degli innamorati, nel fine settima torna il sole che riuscirà a splendere, quasi indisturbato, su gran parte dell’Italia, Salento compreso. Non solo, è previsto anche un aumento delle temperature con l’asticella della colonnina di mercurio fissa su valori di qualche grado superiori alla media del periodo. Il clima, insomma, sarà ‘gradevole’, soprattutto nelle ore centrali della giornata quando sembrerà ‘primavera’.

Quanto durerà?

Secondo i gli esperti, il dominio dell’anticiclone dovrebbe durare almeno fino a martedì 18 febbraio. Salvo improbabili sorprese, infatti, non sono previsti acquazzoni né cali termini significativi. Le giornate trascorreranno nel segno della stabilità meteorologica. Mercoledì 19 febbraio, invece, il meteo rimescolerà le carte in tavola, quando un campo di aria fredda, proveniente dal nord-Europa, farà irruzione nel Paese, provocando un calo delle temperatureanche di 5/6°C rispetto a quelle miti e primaverili registrate in questi giorni di metà febbraio.

Il maltempo riguarderà prima le regioni del Centro: Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Giovedì 20 febbraio il peggioramento toccherà il Sud, dove sono previsti temporali e vento forte, specie sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Puglia (Salento compreso).

Stando così le cose, il carnevale potrebbe cominciare nel segno dell’instabilità, ma anche in questo caso sarà un ‘veloce blitz’. Una piccola parentesi: venerdì 21 febbraio – secondo le previsioni – tornerà il sole e l’alta pressione sarà protagonista per tutto il weekend.

Insomma, anche febbraio è destinato ad essere ricordato come un mese poco invernale e tanto, tanto primaverile.